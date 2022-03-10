ЛНР сообщила о шести обстрелах за ночь со стороны ВСУ

За ночь украинские военные совершили шесть обстрелов по шести населенным пунктам Луганской народной республики, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram. В Первомайске ранена мирная жительница.

В Голубовском в результате обстрелов оказалась повреждена линия электропередач. Поселки Донецкий и Голубовское были обесточены. В населенном пункте Первомайск поврежден газопровод среднего давления. Более подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В течение предыдущего дня группировка войск Луганской Народной республики освободила еще три населенных пункта. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, ЛНР взяла под контроль Затишное, Песчанку и Суровцевку.

Игорь Конашенков добавил, что с начала спецоперации ВС России на Украине уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов на Украине. На текущий момент силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры в стране.

Военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля.