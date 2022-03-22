ЛНР продолжит операцию на Украине после освобождения своей территории

Силы Луганской народной республики после освобождения ее территории продолжат участие в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

«Это наша земля, это наши люди, это наша Украина. <…> И мы обязаны помочь нашим людям», — подчеркнул Пасечник.

По его словам, население Украины сейчас является заложником «террористического, националистического, фашистского режима» в своей стране.

К утру 22 марта подразделения Народной милиции ЛНР взяли под контроль Новоалександровку, Калиново Попасное, Богусловское, Степное и продолжила уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил. По данным Министерства обороны РФ, удалось ликвидировать более 40 человек личного состава и пять машин повышенной проходимости противника.

За время спецоперации на Украине (с 24 февраля) Вооруженные силы РФ уничтожили 230 украинских беспилотников, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня.