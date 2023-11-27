Армия 27 ноября 2023, 07:01 «Людей не хватает». Пленный боец рассказал о большом количестве отказников в ВСУ Пленный украинец Куманский: в ВСУ большое число отказников Официальный сайт президента Украины

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Многие украинские бойцы стали отказываться сражаться и дезертировали. Пленный украинский военный Богдан Куманский заявил, что командование отправляло их на поле боя без должной подготовки, сообщило РИА «Новости».

«Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто… ни подготовки, ничего», — сказал он.

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Мужчина давно обдумывал самовольное оставление части. По его словам, таких солдат-отказников довольно много в 118-й бригаде. Богдан Куманский заявил, что никто из бойцов не хотел становиться «пушечным мясом».

Более 1,1 миллиона украинцев за время конфликта погибли или пропали без вести. Бойцов на Купянском направлении снабдили холодной или некачественной формой. Многие военнослужащие попали в больницы с обморожениями конечностей и тяжелыми формами ОРЗ.