Life рассказал о снарядах, созданных для Т-14 «Армата»

В ближайшем будущем российские войска получат танки Т-14 «Армата». Их оснастили пушкой 2А82М1 калибра 125-мм, которая получила доработанный механизм заряжания и увеличенный ресурс стрельбы. Об этом сообщил Life.

По данным издания, для боевой машины создали снаряды, способные пробивать до метра танковой брони. Отмечается, что до недавнего времени одними из самых секретных снарядов были боеприпасы, которые создавали в рамках программы «Вакуум».

Их модернизировали и разделили на две части, поскольку они оказались длиннее обычных. «Вакуум-1» — это вольфрамовый снаряд, который может пробивать до 900 мм брони. «Вакуум-2» сделан из обедненного урана и обладает бронепробиваемостью до 1000 мм.

Военный эксперт Алексей Тарасов рассказал, какие технические проблемы пришлось решать российским конструкторам при разработке.

«Первая — борьба за место внутри танка. Ради плотной компоновки пришлось отказаться от унитарных выстрелов, которые сильно облегчили жизнь нашим „партнерам“ в НАТО», — обратил внимание специалист.

По его словам, вторая проблема заключается в высокой стоимости.

«У нас очень любят создавать что-то хорошее и перспективное, а потом забывают это купить, поэтому прорывным снарядам пришлось ждать прорывной танк», — добавил собеседник издания.