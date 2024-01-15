15 января 2024, 12:40
Лидера уральских десантников обвинили в коррупции и признали негодным к службе в армии
Главу отделения Союза десантников РФ Тетерина признали негодным к военной службе
В Свердловской области возобновили уголовное дело о крупной взятке, фигурантом которого стал председатель регионального отделения Союза десантников России и участник спецоперации на Украине Евгений Тетерин. Комиссия признала его негодным к военной службе, сообщил Ura.ru адвокат Дмитрий Бушухин.
Тетерин служил в штурмовой группе. Получив ранение, он вернулся на малую родину и начал проходить курс реабилитации. Адвокат заявил, что военнослужащего признали негодным к службе.
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«Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», — сказал он.
Бушухин предупредил, что его подзащитный не станет скрываться от правосудия. Дело о взятке возбудили в 2021 году. По версии следствия, за игнорирование нарушений при разработке карьера сотруднику Федеральной налоговой службы передали 13 миллионов рублей.
Тетерина посадили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест. В 2022 году он ушел на СВО, и уголовный процесс приостановили. В январе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга возобновил рассмотрение.
В зоне СВО под Луганском погиб Павел Шувалов, известный как тулунский маньяк. Его приговорили к 24 годам тюрьмы.
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