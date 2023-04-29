Армия 29 апреля 2023, 17:08 Личные дела призывников сформируют с помощью госресурсов Минобороны сформирует личные дела призывников на основе информации с госресурсов РИА «Новости»

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Министерство обороны России опубликовало проект изменений в положение о призыве граждан на военную службу в связи принятием законопроекта о цифровизации воинского учета. Об этом сообщил ТАСС.

«Электронные личные дела призывников будут формировать на основании сведений, полученных с использованием информационных систем и информационных ресурсов», — говорится в пояснительной записке.

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В проекте постановления указано, что военные комиссариаты могут использовать данные о подлежащих призыву гражданам с портала Госуслуги, систем межведомственного электронного взаимодействия, системы в сфере здравоохранения и других.

«Проект документа определяет новый порядок оповещения военнообязанных о явке на мероприятия, связанные с призывом — повестками в электронном виде и повестками, отправленными заказным письмом», — сказано в проекте.

Кроме того, проект постановления определяет порядок подачи жалоб в призывную комиссию, а также перечень сведений для предоставления военнообязанными освобождения от призыва или отсрочки.