Летные испытания новейшего вертолета Ми-8 начались в России

Российские специалисты приступили к летным испытаниям транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Первый этап планируют завершить осенью 2020 года.

Технический облик новейшего Ми-8 сформировали с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных вооруженных конфликтах. Об этом РИА «Новости» рассказал индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.

На вертолет установили двигатели увеличенной мощности, оборудовали его новой несущей системой и расширенным составом вооружения. Ми-8АМТШ-ВН получил усиленную защиту. Боевые возможности вертолета выросли — его можно использовать для спецопераций в самых сложных условиях.

«Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре», — уточнил Сердюков. Он добавил, что к полетам присоединятся еще два аналогичных Ми-8.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заметил, что сейчас специалисты работают с новым локатором. К осени его рассчитывают поставить на серию. Поставки новых вертолетов в Минобороны должны начаться в 2020 году.