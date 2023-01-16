Армия 16 января 2023, 09:26 Летно-тактические учения с участием ВКС России стартовали в Белоруссии Россия и Белоруссия во время летно-тактических учений отработают разведку и оборону РИА «Новости»

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На белорусских аэродромах и полигонах начались совместные летно-тактические учения авиации региональной группировки войск с участием Воздушно-космических сил России. Подразделения отработают оборону, прикрытие и разведку, рассказало в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Учения начались после того, как подразделение 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады прибыло на 227-й общевойсковой полигон. С российской стороны к маневрам присоединилось подразделение Воздушно-космических сил, военные прибыли к месту 15 января.

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Организаторы задействовали все аэродромы и полигоны ВВС и ПВО Вооруженных сил республики. Авиация региональной группировки войск отработает разведку в воздухе, патрулирование вдоль границы, поддержку, высадку тактического десанта, перевозку грузов и эвакуацию раненых. Главной целью учений Минобороны Белоруссии назвало повышение оперативной совместимости подразделений.

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Руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук ранее сказал, что совместные учения должны отбить у других стран желание пойти на обострение конфликта. Он сказал, что маневры носят только оборонительный характер.