Самолеты находились на высоте от пяти до шести тысяч метров и двигались на скорости 500 км/ч. Дистанцию в 10-15 метров необходимо было держать несколько минут, пока перекачивалось топливо.

Издание отмечает, что воздушная дозаправка — это важный элемент подготовки летчиков, который позволяет повысить боевой радиус действия авиации.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») — тактический фронтовой бомбардировщик. Он разработан для ликвидации наземных и надводных целей в различных условиях.