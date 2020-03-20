Летчики выполнили дозаправку в воздухе на Су-24МР — видео
Экипажи морской авиации Северного флота отработали дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. В тренировке участвовали более 20 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических разведывательных самолетов Су-24МР. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу СФ.
Самолеты находились на высоте от пяти до шести тысяч метров и двигались на скорости 500 км/ч. Дистанцию в 10-15 метров необходимо было держать несколько минут, пока перекачивалось топливо.
Издание отмечает, что воздушная дозаправка — это важный элемент подготовки летчиков, который позволяет повысить боевой радиус действия авиации.
Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») — тактический фронтовой бомбардировщик. Он разработан для ликвидации наземных и надводных целей в различных условиях.