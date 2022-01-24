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    24 января 2022, 11:06

    Летчики из России и Сирии совершили совместный полет над САР

    Екатерина Боснак

    Летчики из России и Сирии совершили совместный учебный полет над Сирийской Арабской Республикой (САР). Теперь такие полеты должны будут проходить на регулярной основе. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

    Летчики из России и Сирии совершили совместный полет над САР

    От российской стороны для воздушного патрулирования предоставили истребители Су-34, Су-35 и специальные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Со стороны Сирии вылетели Миг-23 и Миг-29.

    Отечественные пилоты стартовали с аэродрома Хмеймим, сирийские вылетели с баз Сейкаль и Думэйр, которые находятся рядом с Дамаском. Первые отработали удары по наземным целям, вторые прикрывали их и контролировали ситуацию в воздухе.

    Курс самолетов проложили вдоль Голанских высот, Евфрата и над севером САР. Также команды в рамках обучения произвели запуск ракет по воздушным целям и сбили наземные мишени на полигоне в центральной части республики.

    Российские воздушные силы участвовали в операции против «Исламского государства»*, выступая за Сирию. Часть военных осталась на территории страны бессрочно для продолжения защиты.

    * Запрещенная в России террористическая группировка.