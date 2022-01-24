Летчики из России и Сирии совершили совместный полет над САР

Летчики из России и Сирии совершили совместный учебный полет над Сирийской Арабской Республикой (САР). Теперь такие полеты должны будут проходить на регулярной основе. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

От российской стороны для воздушного патрулирования предоставили истребители Су-34, Су-35 и специальные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Со стороны Сирии вылетели Миг-23 и Миг-29.

Отечественные пилоты стартовали с аэродрома Хмеймим, сирийские вылетели с баз Сейкаль и Думэйр, которые находятся рядом с Дамаском. Первые отработали удары по наземным целям, вторые прикрывали их и контролировали ситуацию в воздухе.

Курс самолетов проложили вдоль Голанских высот, Евфрата и над севером САР. Также команды в рамках обучения произвели запуск ракет по воздушным целям и сбили наземные мишени на полигоне в центральной части республики.

Российские воздушные силы участвовали в операции против «Исламского государства»*, выступая за Сирию. Часть военных осталась на территории страны бессрочно для продолжения защиты.

* Запрещенная в России террористическая группировка.