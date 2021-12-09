Летчик ВКС посадил самолет с отказавшим двигателем и спас десантников

Летчик ВКС России смог посадить военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем на неподготовленную площадку. На борту находились 10 десантников и три члена экипажа, сообщили РИА «Новости» в Минобороны.

«В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», — рассказали в военном ведомстве.

Все случилось в Псковской области. Самолет выполнял плановые учебно-тренировочные полеты, военные отрабатывали десантирование. После взлета с аэродрома Кресты у борта на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя. Тогда самолет с десантниками перестал набирать высоту и начал терять скорость.

Получив разрешение, пилот посадил неисправный самолет. Никто из находившихся на борту людей не пострадал. Самолет тоже не получил повреждений. После технического осмотра и ремонта он будет использоваться и дальше. Старшего лейтенанта Кабакова наградят.