Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57

Пилот опробовал истребитель в полете и отметил высочайшие показатели управляемости и устойчивости Су-57.

«Самолет очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается», — отметил профессионал.

Богдан добавил, что некоторые характеристики Су-57 схожи с возможностями истребителя Су-35, однако первый особенно выделяется своей маневренностью на сверхзвуковых скоростях.

Летчик также сравнил Су-57 с гоночным болидом, отметив его динамику разгона от земли.

«Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло настолько, ну просто невообразимо», — поделился впечатлениями пилот.

Су-57 — это перспективная российская разработка пятого поколения, которая была создана с применением технологии малозаметности. Истребитель способен ликвидировать наземные, воздушные и надводные объекты.

Он оборудован системами противовоздушной обороны, дальней разведки. Также Су-57 способен уничтожать системы управления авиацией противника. Характеристики Су-57 обеспечивают ему превосходство над конкурентами.