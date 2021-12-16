Летчик-испытатель Кнышов указал на преимущества беспилотника «Охотник»

Летчик-испытатель Анатолий Кнышов обсудил с «ПолитЭкспертом» преимущества российского ударного беспилотника С-70 «Охотник».

Кнышов подчеркнул, что «Охотник» превосходит по характеристикам все существующие типы беспилотников, которые есть у других стран. Его взлетная масса будет варьироваться от 10 до 20 тонн.

«Опытный образец был создан уже в 2019 году, после этого его испытывали. БПЛА подтвердил соответствие боевых характеристик иностранным дронам и даже превосходство над ними», — указал собеседник издания.

Он уточнил, что разработку полностью сделали из композитных материалов, которые превышают плотность стали. По его словам, «Охотник» — самый надежный и нужный для перспективы и обороны воздушного судна беспилотник.