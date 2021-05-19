Летчик Андронов рассказал о трудностях ночных операций на боевых вертолетах

Эскадрильи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) станут специализироваться на ночных операциях в горных условиях. Летчик-испытатель Анатолий Андронов рассказал о трудностях пилотов темное время суток, написал «ПолитЭксперт».

По словам специалиста, основной проблемой для летчиков в таких условиях является отсутствие нормального освещения. Все действия выполняются с помощью системы ночного видения. Они установлены в шлемах экипажей.

«Конечно, без возможности видеть площадку десантирования невозможно выполнять такие работы. Поэтому необходимо как обеспечение технической возможности, так и профессионализм летчиков. Просто так нельзя посадить человека, надеть ему систему ночного видения и сказать «лети», — отметил Андронов.

Помимо прочего, экипажу необходима специальная подготовка. Без предварительных тренировок такие операции не выполняются.