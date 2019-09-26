Леонков усомнился в способностях американцев сбить ракету «Циркон»

Авторы статьи предложили оснастить искусственным интеллектом системы, которые будут вовремя реагировать и смогут сбить «Циркон».

Алексей Леонков отметил, что американцы не приняли во внимание характеристики российской ракеты, когда делали такие заявления.

«Скорость, траектория полета, незаметность — нет никаких точных данных. На каком основании они выстраивают свои предположения о том, что они могут сбить, а что не могут?» — сказал эксперт.

Он посоветовал военным США для начала сбить более старые снаряды типа «Яхонт» и «Брамос». Леонков объяснил, что «Циркон» направляется к цели на крайне малой высоте, 3-10 метров над уровнем моря. В свою очередь, американские радары фиксируют ракеты, которые летят на высоте от 50 метров.

Поэтому Алексей Леонков считает, что статья Popular Mechanics — это блеф. По его мнению, она необходима для рекламы продукции военной промышленности США.