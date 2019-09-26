  • Леонков усомнился в способностях американцев сбить ракету «Циркон»

    26 сентября 2019, 15:36

    Анастасия Карпеева

    Американский журнал Popular Mechanics опубликовал статью, в которой сказано о том, что военные США могут противостоять российской ракете «Циркон». Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал публикацию, сообщил сайт «ПолитЭксперт».

    Авторы статьи предложили оснастить искусственным интеллектом системы, которые будут вовремя реагировать и смогут сбить «Циркон».

    Алексей Леонков отметил, что американцы не приняли во внимание характеристики российской ракеты, когда делали такие заявления.

    «Скорость, траектория полета, незаметность — нет никаких точных данных. На каком основании они выстраивают свои предположения о том, что они могут сбить, а что не могут?» — сказал эксперт.

    Он посоветовал военным США для начала сбить более старые снаряды типа «Яхонт» и «Брамос». Леонков объяснил, что «Циркон» направляется к цели на крайне малой высоте, 3-10 метров над уровнем моря. В свою очередь, американские радары фиксируют ракеты, которые летят на высоте от 50 метров.

    Поэтому Алексей Леонков считает, что статья Popular Mechanics — это блеф. По его мнению, она необходима для рекламы продукции военной промышленности США.