Леонков рассказал о планах Сербии получить российские ПВО

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что данные о поставках сперва должны подтвердить российские оборонные предприятия.

«В случае «Панциря» это либо «Высокоточные комплексы», либо «Ростех». Если бы туда поставлялись комплексы «Тор», то об этом должны были сообщить представители «Алмаза-Антей» или «ИЭМЗ «Купол»», — сказал аналитик.

По его словам, стратегическое партнерство с Россией позволит Сербии обезопасить собственную территорию. Леонков объяснил, что вокруг страны находятся страны-члены НАТО, которые не станут поставлять Белграду вооружение Альянса.

«Кстати, не стоит также забывать, что в Косово располагается крупнейшая военная база США. И перед Сербией стоит вопрос: как себя обезопасить, чтобы в случае чего союзники, а в Белграде Россию считают союзником, могли прийти к ней на помощь. И как максимально обезопасить собственную территорию и суверенитет от средств воздушного нападения, на которые американцы до сих пор ставят приоритет», — рассказал военный эксперт.

Алексей Леонков добавил, что если грамотно закупить и поставить, например, комплексы «Тор», «Бук», тот же С-300ПМУ 2 или С-400 с «Панцирем», то, вероятнее всего, будет выстроена эшелонированная система ПВО.