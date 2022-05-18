Лазерные установки поступят на вооружение российской армии

Лазерные установки «Пересвет» поступят на вооружение российских войск. Об их серийном производстве рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Его слова процитировал ТАСС.

Борисов сообщил о поставках «Пересвета» на марафоне «Новые горизонты». По его словам, эта установка уже поставляется в войска.

«Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1500 километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения», — сказал он.

По словам Борисова, российские разработчики уже создают современное вооружение с использованием новых физических принципов. Среди новых средств поражения — лазерные, электромагнитные и широкополосные установки. Мощность некоторых из разработок превышает возможности «Пересвета». Они смогут осуществлять тепловое поражение целей.

Борисов отметил, что они сменят текущее вооружение в течение ближайшего десятилетия. Некоторые установки уже прошли испытания. С их помощью был уничтожен беспилотник на расстоянии в пять километров.

«В течение пяти секунд беспилотное средство было просто сожжено и прекратило свое существование», — отметил Борисов.