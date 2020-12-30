Лазерное оружие для борьбы с дронами появится в России
«В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», — передает газета «Красная звезда» его слова.
Криворучко отметил, что специалисты также разрабатывают радиочастотный комплекс для аппаратуры беспилотников. Кроме того, в планах создать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием.
Тем не менее в конце 2019 года на боевое дежурство уже заступили все лазерные комплексы «Пересвет», напомнил замминистра.
В середине декабря российский президент Владимир Путин заявил, что выход США из договора по ПРО дал старт новой гонке вооружений. Однако Россия не станет принимать в ней участие, но н обеспечит собственную безопасность.