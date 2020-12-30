facebook_pixel
    30 декабря 2020, 09:36

    Лазерное оружие для борьбы с дронами появится в России

    Анастасия Калинина

    В России начали разрабатывать перспективный лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками противника. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

    «В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», — передает газета «Красная звезда» его слова.

    Криворучко отметил, что специалисты также разрабатывают радиочастотный комплекс для аппаратуры беспилотников. Кроме того, в планах создать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием.

    Тем не менее в конце 2019 года на боевое дежурство уже заступили все лазерные комплексы «Пересвет», напомнил замминистра.

    В середине декабря российский президент Владимир Путин заявил, что выход США из договора по ПРО дал старт новой гонке вооружений. Однако Россия не станет принимать в ней участие, но н обеспечит собственную безопасность.