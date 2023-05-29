Армия 29 мая 2023, 13:50 Лавров заявил о способности ВС России ответить на поставки самолетов Украине Глава МИД Лавров: у ВС России есть средства для ответа на поставки Западом самолетов ВСУ piqsels

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Решение властей Дании и Нидерландов начать обучение украинских летчиков на западных самолетах можно объяснить желанием понравиться США, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, у ВС России есть средства для ответа на возможные поставки F-16 на Украину. Трансляцию выступления провели на YouTube-канале министерства.

Лавров подчеркнул, что эти страны в европейских делах активно проводят «линию Вашингтона».

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«Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это (поставки западных самолетов ВСУ — прим. ред.) среагировать», — отметил глава МИД России.

Экс-агент службы британской внешнеполитической разведки Аластер Крук назвал возможные поставки самолетов F-16 для нужд Украины попыткой США «сохранить лицо» после побед России, сообщил RT. Разведчик добавил, что Запад «высокомерно заблуждается», рассчитывая на успехи ВСУ.

Ответа России на потенциальную передачу истребителей испугались британцы. Они раскритиковали западные страны за поддержку идеи поставки F-16 Украине.