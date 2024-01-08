Армия 08 января 2024, 00:41 Курганские бойцы в зоне СВО встретили Рождество оливье и винегретом РИА «Новости»

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Находящиеся в зоне спецоперации бойцы из Курганской области накрыли рождественский стол, сообщила группа «Подслушано Куртамыш» во «ВКонтакте». Военнослужащие встретили праздник оливье, винегретом и другими традиционными блюдами.

Курганские бойцы поделились фотографией праздничного стола, на котором были видны бутерброды со шпротами, колбаса, сыр, яйца с майонезом и маринованные грибы. Многие продукты военным отправили на передовую их земляки.

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Ранее командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков заявил, что многие военные встречают Рождество на боевом дежурстве. Перед праздником на передовую приезжают священники, которые проводят богослужения в лагерях военных.

Герой ДНР Андрей Пинчук отметил, что в праздничную ночь военные отмечают скромно и воздерживаются от алкоголя. Чтобы повысить настрой бойцов, командиры примеряют на себя образ Деда Мороза и разъезжают по подразделениям.

В 2024 году Россия решила воздержаться от рождественского перемирия из-за атак Украины по городам.