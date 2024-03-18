Армия 18 марта 2024, 06:44 Купольную переносную станцию подавления FPV-дронов разработали в России НПО «Кайсант» создало станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники РИА «Новости»

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В России создали переносную станцию подавления FPV-дронов купольного действия для защиты бронетехники и автомобилей. Она способна обезвреживать дроны в двух диапазонах, сообщила РИА «Новости» директор по развитию научно-производственного объединения «Кайсант» Алена Баландина.

«Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить», — сказала она.

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Подавителю FPV-дронов присвоили название К-1000. Алена Баландина уточнила, что это прибор купольного типа с направлением излучения «зонт». Военные смогут устанавливать систему на танки, бронемашины пехоты и автомобили для воздействия на дроны в диапазонах 800 и 900 мегагерц.

Серийное производство системы уже запустили. Предприятие получило заказ от правительства Москвы и обсудило поставку станций в зону спецоперации.

FPV-дроны способны уничтожать американские танки Abrams, заявил кандидат военных наук Сергей Суворов. Он объяснил, что для этого нужно ударить по крыше машины.