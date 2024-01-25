25 января 2024, 17:57
«Купола безопасности» предложили создать над российскими стратегическими объектами
Депутат Гусев предложил создать купола безопасности над важными предприятиями РФ
Первый заместитель главы фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил создать «купола безопасности» над важными промышленными предприятиями и стратегическими объектами в России для их защиты от атак беспилотников. Обращение депутата к председателю правительства Михаилу Мишустину появилось в распоряжении РИА «Новости».
Гусев напомнил, что уже предлагал защитить таким куполом Москву, и сейчас его уже создали. Кроме того, подобные купола разработали и для защиты некоторых объектов в приграничной зоне, добавил руководитель фракции СРЗП. Он указал, что затраты на их создание гораздо меньше, чем потенциальный ущерб от теракта.
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Дмитрий Гусев сообщил, что готовит поправки в законодательство, которые сделают наличие купола безопасности от беспилотников «обязательной нормой».
«Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ», — обратился Гусев к Мишустину.
В конце 2022 года защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской АЭС.
Беспилотники
Россия
Правительство РФ
Михаил Мишустин
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