Крылатые ракеты «Оникс» уничтожили штаб ВСУ в селе Шахтерское

Российские военные уничтожили штаб группировки украинских войск в районе села Шахтерское. Удар нанесли крылатыми ракетами «Оникс», запущенными с берегового комплекса «Бастион».

Его результатом, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, стала ликвидация 40 боевиков и пяти единиц бронетехники.

За день подразделения ВС РФ продвинулись вглубь на восемь километров. Освободили от националистов населенный пункт Урожайное, уничтожили украинскую мотопехотную роту. Продолжается бой с механизированной отдельной бригадой около совхоза «Октябрь».

Авиация поразила 40 военных объектов Украины. В том числе два зенитно-ракетных комплекса, одну пусковую установку «Оса», а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны российские Воздушно-космические силы сбили один вертолет Ми-24 и четыре украинских беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотников, 1854 танка и других бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов.