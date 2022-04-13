Крылатые «Калибры» поразили военные объекты Украины из акватории Черного моря

Российские войска нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины высокоточным оружием — крылатыми ракетами «Калибр». Минобороны России рассказало о залповом пуске шести ракет.

Огонь велся с малого ракетного корабля из акватории Черного моря ночью. Цели военных находились на земле.

Ракеты «Калибр» регулярно применяются в спецоперации на Украине. Российские военные уничтожили с их помощью базу ремонта военной техники и вооружений в ДНР и зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные украинской стороне одной из европейских стран.