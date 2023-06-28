Армия 28 июня 2023, 07:16 Крылатую ракету «Москит» сбили во время испытаний в Японском море Корвет «Резкий» сбил крылатую ракету «Москит» при помощи комплекса «Редут»

Читать 360tv в

В Японском море провели заводские испытания корвета «Резкий». Он успешно сбил противокорабельную крылатую ракету «Москит», сообщил телеканал «Звезда».

Корвет «Резкий» построили на Амурском судостроительном заводе для нужд Тихоокеанского флота. Военные провели его испытания в Японском море и ради безопасности ограничили в районе учений гражданское судоходство.

Реклама

Противокорабельную крылатую ракету «Москит» запустили на расстоянии 90 километров с надводного корабля условного противника, роль которого сыграл катер Р-20.

Военнослужащие радиотехнической боевой части корвета засекли ракету и взяли на сопровождение. На безопасном для «Резкого» расстоянии «Москит» уничтожили, выстрелив из зенитного ракетного комплекса «Редут» и артиллерийской установки А-190 калибра 100 миллиметров.

Российские специалисты продолжили работу над новейшим малозаметным корветом проекта 20386. Его отправили на доработку.