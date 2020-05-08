Крылатая ракета «Циркон» вскоре поступит на вооружение армии РФ

Первые испытания корабельного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» прошли в минувшем декабре с борта фрегата «Адмирал Горшков». Ракета будет принята на вооружение в 2020–2021 гг., после ее испытаний на надводных кораблях и атомных подводных лодках.

Об этом журналу «Национальная оборона» рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Номер выйдет в ближайшие дни.

«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса — 2021–2022 годы», — цитирует Криворучко РИА «Новости».

Скорость ракеты «Циркон» в девять раз (девять Махов) превышает скорость звука, а дальность ее полета составляет более тысячи километров. Эти комплексы, скорее всего, будут установлены на надводных и подводных кораблях ВМФ России. Президент России Владимир Путин говорил, что ведутся разработки наземного базирования этой крылатой ракеты.

Американское издание National Interest назвало «Циркон» серьезной угрозой для флота США. Ракету почти невозможно перехватить, и она способна «проделать дыру в авианосце».