«Крутятся у наших территорий». Джабаров назвал нормальным перехват Су-35 самолета США
«Из сообщения Минобороны можно сделать вывод, что российский самолет действовал в пределах норм, предусмотренных для полетов в нейтральном небе. Ничего не нарушили», — сказал Джабаров «360».
Почему они у наших территорий крутятся? Что они выведывают? На время коронавируса, наверное, можно обойтись без этогоВладимир Джабаров.
США объявили, что 19 апреля российский Су-35 совершил «небезопасный и непрофессиональный» перехват американского P-8A Poseidon над Средиземным морем. В ВМС США объявили, что расстояние между самолетами было меньше восьми метров.
В Минобороны объяснили, что Су-35 отправился на перехват самолета, который следовал в сторону российских военных объектов в Сирии. В министерстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.