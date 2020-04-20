«Крутятся у наших территорий». Джабаров назвал нормальным перехват Су-35 самолета США

Российский Су-35 перехватил американский самолет-разведчик в соответствии с международными нормами, а вот военные США могли бы прекратить шпионить на время коронавируса. Такое мнение «360» выразил сенатор Владимир Джабаров.

«Из сообщения Минобороны можно сделать вывод, что российский самолет действовал в пределах норм, предусмотренных для полетов в нейтральном небе. Ничего не нарушили», — сказал Джабаров «360».

Почему они у наших территорий крутятся? Что они выведывают? На время коронавируса, наверное, можно обойтись без этого Владимир Джабаров.

США объявили, что 19 апреля российский Су-35 совершил «небезопасный и непрофессиональный» перехват американского P-8A Poseidon над Средиземным морем. В ВМС США объявили, что расстояние между самолетами было меньше восьми метров.

В Минобороны объяснили, что Су-35 отправился на перехват самолета, который следовал в сторону российских военных объектов в Сирии. В министерстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.