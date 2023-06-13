Армия 13 июня 2023, 15:46 Крупные российские морские учения начались в Охотском и Японском морях

Читать 360tv в

В Охотском и Японском море начались масштабные морские учения с участием противолодочных кораблей Тихоокеанского флота. Об сообщил сайт телеканала «Звезда».

Согласно легенде, кораблям пришлось атаковать обнаруженную подводную лодку неприятеля. Кроме того, они использовали артиллерию, чтобы поразить морские и воздушные цели. Все цели в итоге были уничтожены, а учения прошли на отличную оценку.

Авторы: