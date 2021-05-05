Крупнейшие за 25 лет учения США в Европе стартуют в Эстонии

Сегодня вечером в Эстонии начинаются учения Swift Response («Быстрое реагирование») с участием Великобритании и США. Это станет прологом к серии крупнейших за 25 лет маневров НАТО в Европе, сообщили в эстонской армии.

В маневрах примут участие около 2,5 тысячи военных из Эстонии, США и Великобритании. Они задействуют более 20 самолетов и 25 вертолетов.

В рамках «Быстрого реагирования» военные отработают действия по защите Эстонии в кризисной ситуации.

5 мая военные 41-й бригады полевой артиллерии армии США проведут боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня MLRS на центральном полигоне Сил обороны Эстонии.

7 мая 82-я воздушно-десантная дивизия США проведет ночное десантирование на аэродром Нурмси. Туда же на парашютах сбросят тяжелую технику и снаряжение. Большинство десантников доставят в Эстонию напрямую из Соединенных Штатов.

8 мая американские военные на вертолетах вылетят из Нурмсе на центральный полигон эстонской армии. Учения продлятся до 14 мая.

Маневры Defender Europe 2021 («Защитник Европы — 2021») пройдут в 16 европейских странах. В них примут участие 28 тысяч военнослужащих.