Армия 14 апреля 2023, 13:03 Кремль высказался о возможности участия Путина в учениях ТОФ Представитель Кремля Песков: Путин не планирует участвовать в учениях Тихоокеанского флота РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует принимать участие в каком-либо этапе учений Тихоокеанского флота, сообщил ТАСС. О внезапной проверке боеготовности ТОФ 14 апреля объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Нет, таких планов нет», — сказал Песков в ответ на вопрос о возможности участия главы государства в учениях.

Реклама

Проверкой боеготовности ТОФ руководит главком Военно-морского флота России Николай Евменов. Ее проведут в три этапа. Сначала флот приведут в полную боевую готовность, чтобы проверить дежурные силы ПВО.

Затем силы постоянной готовности направят в районы боевой подготовки. На третьем этапе планируется отработка учебно-боевых задач.

В Минобороны пояснили, что военные отработают ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника. Известно, что принимать участие в учениях будет также дальняя авиация.