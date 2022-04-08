Кремль подчеркнул, что Россия не использует «Точку У»

Краматорский железнодорожный вокзал попал под обстрел ВСУ. На месте трагедии — удар унес жизни около 30 человек — обнаружили ракету «Точка У». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание журналистов на то, что Минобороны РФ исключает использование этого оружия российской стороной. Его слова опубликовал ТАСС.

«Здесь нужно ориентироваться, прежде всего, на заявление Минобороны [РФ], которое исключает применение этой ракеты со стороны наших вооруженных сил», — сказал Песков.

Также он заявил, что Вооруженные силы России не планировали сегодня выполнять задачи в этом регионе. С таким же заявлением ранее выступило Минобороны.

«Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», — сообщили в ведомстве.

Минобороны заявило, что украинская сторона пыталась сделать из трагедии очередной антироссийский фейк.

«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля „ракетной атаке“ по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности», — написали представители ведомства в Telegram-канале.

Трагедия на железнодорожном вокзале Краматорска произошла сегодня, 8 апреля. Из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали беженцы — они эвакуировались из города. Украинская сторона оперативно заявила о том, что в ситуации виноваты ВС России.