Армия 28 апреля 2023, 13:03 Кремль отдаст ряд поручений после совещания у Путина по развитию беспилотников Песков: ряд поручений отдадут по итогам совещания у Путина по развитию беспилотников Unsplash

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Ряд поручений отдаст Кремль после прошедшего у президента Владимира Путина совещания по развитию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Вечером в четверг и уже за полночь Путин занимался вопросами беспилотников. По этой теме также было совещание с правительство, по его итогам сформулируется ряд поручений», — сказал он.

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Совещание по развитию беспилотной авиации в России прошло в индустриальном парке «Руднево», в нем принял участие Владимир Путин.

Президент отметил, что эта отрасль является очень перспективной, поэтому в будущем инвестиции в нее составят триллион рублей.

Первый вице-премьер России Андрей Белорусов заявлял, что отечественная промышленность к 2026 году выйдет на объем выпуска 18 тысяч беспилотников в год.