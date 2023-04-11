Армия 11 апреля 2023, 13:06 Кремль опроверг связь закона о реестре военнообязанных с новой волной мобилизации Песков: позиция Кремля по новой волне мобилизации не изменилась, ее не обсуждали РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект о едином реестре военнообязанных и вручении электронных повесток. Он нужен для ведения воинского учета, а не для второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента России призвал набраться терпения и дождаться официальных разъяснений, сообщил ТАСС.

«Обсуждаемые изменения о едином реестре военнообязанных и электронных повестках не связаны с мобилизацией. Они связаны с воинским учетом», — сказал официальный представитель Кремля на брифинге.

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Песков заявил, что Госдума взяла законопроект в работу и получила много вопросов. Он согласился с тем, что государственная машина и депутаты должны прояснить ситуацию, и призвал набраться терпения — пока над ним работают эксперты.

Представитель администрации президента также опроверг подготовку второй волны частичной мобилизации, сообщили «Известия». Он сказал, что этот вопрос не обсуждали.