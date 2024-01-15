Армия 15 января 2024, 13:08 Кремль не подтвердил потерю двух самолетов в Азовском море Песков переадресовал Минобороны вопрос о потере самолетов в Азовском море РИА «Новости»

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Украинские издания сообщили о потере Вооруженными силами России двух военных самолетов в Азовском море. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию и переадресовал вопросы военным, сообщила «Газета.ru».

«Информации нет. Эта тема, которая касается хода спецоперации, поэтому рекомендую обращаться в Минобороны России», — сказал он.

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Ведомство не комментировало информацию украинских журналистов о том, что над Азовским морем повредили Ил-22М и сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. СМИ ссылались на источники в Минобороны Украины.

Российские войска с начала спецоперации уничтожили почти 570 самолетов, 265 вертолетов и свыше 10,6 тысячи украинских беспилотников. Они атаковали объекты военно-промышленного комплекса Украины и впервые уничтожили авиационные управляемые ракеты MALD.