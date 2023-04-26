Важное 26 апреля 2023, 13:38 Кремль назвал виновных в применении ВСУ снарядов с обедненным ураном Песков предупредил Великобританию и Украину о последствиях поставок снарядов с ураном РИА «Новости»

Читать 360tv в

В случае применения украинской армией снарядов с обедненным ураном ответственность за последствия понесут киевский режим и Великобритания, которая поставит подобное вооружение. Об этом предупредил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало Nation News.

Песков предупредил, что применение таких снарядов нанесет непоправимый вред тем, кто их запустит, и остальным жителям страны, поэтому на военных тоже ляжет вина за использование боеприпасов с обедненным ураном.

Реклама

«Те, кто использует такие боеприпасы, тоже должны понимать, <…> им тоже придется нести за это ответственность», — сказал он журналистам.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи подтвердил отправку Вооруженным силам Украины тысяч комплектов снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

Представитель МИД Китая Мао Нин призвал заинтересованные страны поспособствовать мирному решению конфликта, а не подливать масла в огонь.