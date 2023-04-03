03 апреля 2023, 14:09
Кремль назвал превентивное использование армии законным правом России
Песков: Россия оставила за собой право на превентивное использование вооруженных сил
Концепцию внешней политики России обновили из-за агрессии со стороны Запада. Страна оставила за собой право на превентивное применение вооруженных сил, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».
«Агрессивное развитие событий вокруг нас сделало необходимым, чтобы мы оставляли за собой такое право», — сказал он.
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Практику превентивного использования армии, по словам Дмитрия Пескова, широко применяли и продолжили применять многие страны в мире, прежде всего представители коллективного Запада. Поэтому Россия, по его словам, сможет поступить так же.
Обновленную концепцию утвердил президент России Владимир Путин, прежнюю версию приняли в 2016 году. В документе указали возможность привлекать армию для предотвращения нападения на себя и союзников, защиты россиян за границей, урегулирования кризисов, борьбы с международным терроризмом.
Дипломатия
Дмитрий Песков
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