Кремль напомнил о праве России проводить учения у себя

Россия проводила и намерена дальше проводить учения на своей территории. Она имеет на это право, которое не должна ни с кем обсуждать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия проводила и будет проводить учения на всей территории Российской Федерации. Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения там, у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, и оно не подлежит обсуждению ни с кем», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Вооруженные силы России продолжают проводить комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них участвуют почти все военные округа и флот.

Представитель Кремля назвал маниакальным информационным безумием сообщения о якобы нападении России на Украину. Подобные утверждения провоцируют напряженность в Европе, добавил он.

«Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование», — заявил Песков.

Ранее западные СМИ писали, что президент США Джо Байден заявил о готовящемся 16 февраля вторжении России на Украину.