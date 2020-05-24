Крейсеру «Аврора» исполнилось 120 лет

Легендарный крейсер «Аврора» отмечает юбилей. Его спустили на воду в 11:15 24 мая 1900 года, 120 лет назад.

«Аврора» была создана еще в императорской России, и Николай II вместе с семьей лично наблюдал за спуском крейсера на воду. «Аврора» участвовала в войне с Японией, а потом вообще стала символом революции, ведь именно залп с крейсера был условным сигналом в 1917 году.

Несмотря на внушительный возраст крейсера, матросы до сих пор несут регулярную службу на «Авроре».

«Удивляет инженерная мысль. Многие механизмы имеют несколько назначений. У нас под ногами горловина угольного бункера. Помимо того, что это место хранения угля, это еще и дополнительная защита корабля от попадания снаряда», — рассказал телеканалу «Звезда» капитан второго ранга Юрий Шишкарев.

Крейсер оборудован самым современным вооружением. Его восстанавливали в 2014 году, чтобы сделать внутри корабля музей. В нем представлена экспозиция, посвященная трем войнам: Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной.

Из-за пандемии коронавируса массовые торжества по случаю юбилея «Авроры» проведут позднее. 24 мая поздравят личный состав, наградив его памятными медалями.