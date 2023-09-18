Армия 18 сентября 2023, 14:45 Крейсер «Варяг», атомоход «Томск» и «Бастионы» приняли участие в учениях Минобороны: крейсер «Варяг» и «Бастион» отработали ракетные удары на учениях Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Экипажи подводного ракетного крейсера «Томск», ракетного крейсера «Варяг» и береговой ракетный комплекс «Бастион» во время учений нанесли ракетные удары по защите коммуникаций Северного морского пути. Об заявили в Минобороны.

Учения с участием Тихоокеанского флота (ТОФ) в акватории Берингова и Чукотского морей, а также на Чукотском полуострове проходят под руководством главкома Военно-морского флота (ВМФ) Николая Евменова. Первым заданием было выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря.

Реклама

«Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера „Варяг“ и атомного подводного ракетного крейсера „Томск“, а также берегового ракетного комплекса „Бастион“», — уточнили в министерстве.

Представители военного ведомства добавили, что в учениях участвуют свыше 50 тысяч боевой техники и 10 тысяч военных.