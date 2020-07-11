Крейсер «Петр Великий» ударил по условному противнику в Баренцевом море. Видео

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и ракетный крейсер дальней морской и океанской зоны «Маршал Устинов» нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море. Видеозапись пуска опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

Корабли Северного флота нанесли удар противокорабельной ракетой. На кадрах виден запуск с разных ракурсов. Сначала на палубе «Петра Великого» открывается люк, оттуда вырываются пламя и дым, после чего вверх устремляется ракета.

Стрельба по группе условных вражеских кораблей шла на максимальную дальность. Нападение противника отражали самолеты Ту-22М3.

Корабли отработали запуск крылатых ракет «Гранит» и «Вулкан» по имитированной траектории. Крейсеры также обороняли побережье и защищали морские коммуникации.

Маневры проходят под руководством командующего Северным флотом вице-адмиралом Александром Моисеевым.

Всего в учениях задействованы свыше 30 надводных кораблей, подводных лодок, почти 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.

В Баренцевом море сейчас проходит основное мероприятие в рамках боевой подготовки флота за 2020 учебный год.

«Петр Великий» — самый большой в мире боевой ударный корабль с ядерной энергетической установкой. Он числится в составе флота с 1998 года. Флагман Северного флота оснащен эффективными гидроакустическими и радиолокационными средствами, противолодочным оружием.