Крейсер «Петр Великий» ударил по условному противнику в Баренцевом море. Видео
Корабли Северного флота нанесли удар противокорабельной ракетой. На кадрах виден запуск с разных ракурсов. Сначала на палубе «Петра Великого» открывается люк, оттуда вырываются пламя и дым, после чего вверх устремляется ракета.
Стрельба по группе условных вражеских кораблей шла на максимальную дальность. Нападение противника отражали самолеты Ту-22М3.
Корабли отработали запуск крылатых ракет «Гранит» и «Вулкан» по имитированной траектории. Крейсеры также обороняли побережье и защищали морские коммуникации.
Маневры проходят под руководством командующего Северным флотом вице-адмиралом Александром Моисеевым.
Всего в учениях задействованы свыше 30 надводных кораблей, подводных лодок, почти 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.
В Баренцевом море сейчас проходит основное мероприятие в рамках боевой подготовки флота за 2020 учебный год.
«Петр Великий» — самый большой в мире боевой ударный корабль с ядерной энергетической установкой. Он числится в составе флота с 1998 года. Флагман Северного флота оснащен эффективными гидроакустическими и радиолокационными средствами, противолодочным оружием.