Крейсер «Москва» впервые выстрелил ракетой «Вулкан» в Черном море

Крейсер «Москва» впервые отстрелялся противокорабельной ракетой «Вулкан». Успешное поражение цели прошло в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер „Москва“ Черноморского флота впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Черного моря главным ракетным комплексом корабля „Базальт“ ракетой „Вулкан“», — процитировало пресс-службу РИА «Новости».

В Черноморском флоте добавили, что ракету выпустили по морскому щиту-мишени. Цель, установленная на расстоянии 30 километров, имитировала корабль условного противника. Для обеспечения безопасности район стрельбы закрыли для судоходства. Закрытием занимались более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

Ракетную стрельбу признали зачетной, отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Он подчеркнул, что крейсер вводится в состав сил постоянной готовности. Флагман сопровождал в море фрегат «Адмирал Макаров», вооруженный ракетным комплексом «Калибр».