Крейсер «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске

В Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга атомного подводного ракетного крейсера «Красноярск», который построен по усовершенствованному проекту «Ясень-М». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Выражаю уверенность в том, что взятые предприятием „Севмаш“ темпы строительства атомных подводных лодок этого проекта позволят их передать в состав ВМФ в спланированные сроки с неизменно высоким качеством», — подчеркну главком ВМФ Николай Евменов.

Также участие в мероприятии приняли генеральный директор ОСК, командование Северного флота, представители профильных органов военного управления Главного командования ВМФ России и другие.

Во время спуска на воду по традиции о корпус подлодки разбили бутылку шампанского.