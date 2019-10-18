Крейсер «Юрий Долгорукий» назвали в США «оружием Судного дня»

Конгрессмен поздравил ВМС США картинкой с российским крейсером Подробнее

По данным издания, с крейсера еще в мае 2018 года успешно запустили баллистические ракеты «Булава». Пуск прошел из акватории Белого моря. Целью стал полигон Кура на Камчатке. Дальность полета составила более 5,5 тысячи километров.

«„Булава“ имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. 40-тонные ракеты могут увернуться от порядка 40 ударов ПВО», — отметил автор статьи Себастьян Роблин.

Издание также сравнило российский корабль с зарубежными аналогами и отметило, что «Юрий Долгорукий» может уничтожить любые объекты противника.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» в 2012 году вошел в состав Северного флота. Крейсер является головным кораблем проекта 955 «Борей». При «полном водоизмещении 24 тысячи тонн» он может принять на вооружение 16 твердотопливных ракет унифицированной системы «Булава-30», а также торпедное оружие.