Крейсер «Генералиссимус Суворов» войдет в состав ВМФ России
Атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» появится в составе Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Объединенную судостроительную корпорацию.
Его введут в эксплуатацию в декабре 2022 года. Оружие было выведено из эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, передал RT.
«Передача атомного подводного крейсера „Генералиссимус Суворов“ в состав ВМФ запланирована в декабре текущего года», — рассказали в холдинге.