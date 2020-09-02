Крейсер-флагман «Москва» спустили на воду после ремонта
Крейсер устроит артиллерийские стрельбы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ РФ. К отработке специальной курсовой задачи флагман уже приступил.
Экипажу предстоит отработать ведение противовоздушной обороны, во время которого предусмотрены стрельбы. Моряки будут тренироваться в применении средств радиоэлектронной борьбы, всесторонней обороне и защите корабля во время морского перехода и стоянки на незащищенном рейде. Военным также придется отработать алгоритм действий «при условном применении главного ракетного комплекса корабля».
Не исключено, что крейсер будет участвовать в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».
Крейсер «Москва» построили в 1982 году. Он является головным кораблем проекта 1164 «Атлант». Флагманом Черноморского флота стал после того, как списали противолодочный крейсер «Москва» проекта 1123.
Ранее в Баренцевом море состоялись учения Северного флота. В ходе маневров корабли отработали ракетный удар.