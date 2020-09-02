Крейсер-флагман «Москва» спустили на воду после ремонта

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел в море на учения. Маневры станут для флагманского корабля Черноморского флота РФ первыми после прошедшего на судне ремонта.

Крейсер устроит артиллерийские стрельбы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ РФ. К отработке специальной курсовой задачи флагман уже приступил.

Экипажу предстоит отработать ведение противовоздушной обороны, во время которого предусмотрены стрельбы. Моряки будут тренироваться в применении средств радиоэлектронной борьбы, всесторонней обороне и защите корабля во время морского перехода и стоянки на незащищенном рейде. Военным также придется отработать алгоритм действий «при условном применении главного ракетного комплекса корабля».

Не исключено, что крейсер будет участвовать в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Крейсер «Москва» построили в 1982 году. Он является головным кораблем проекта 1164 «Атлант». Флагманом Черноморского флота стал после того, как списали противолодочный крейсер «Москва» проекта 1123.

Ранее в Баренцевом море состоялись учения Северного флота. В ходе маневров корабли отработали ракетный удар.