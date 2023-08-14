Армия 14 августа 2023, 13:25 Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в мае 2024 года Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море на испытания в мае 2024 года РИА «Новости»

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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М выйдет на испытания в мае 2024 года. До этого на корабле закончат ремонт. Об этом ТАСС сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Испытания „Адмирала Нахимова“ в море начнутся в мае 2024 года», — указал глава «Севмаша».

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«Адмирал Нахимов» находится с 1999 года на ремонтных работах на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Будниченко указывал текущим летом, что ходовые испытания крейсера могут начаться уже в декабре 2023 года или в мае 2024-го.

Ранее замглавы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» вернут ВМФ после модернизации и ремонта в 2024 году. Тогда же, по его словам, в распоряжение флота поступит и «Адмирал Нахимов».