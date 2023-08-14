Армия 14 августа 2023, 11:43 Крейсер «Адмирал Нахимов» и авианосец «Адмирал Кузнецов» возвратятся в состав ВМФ в следующем году Замглавы ОСК Королев: крейсер «Адмирал Нахимов» вернут ВМФ в 2024 году РИА «Новости»

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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» вернут ВМФ после модернизации и ремонта в 2024 году. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал замглавы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

«Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними — 2024 год», — сказал он во время участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

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«Адмирал Кузнецов» сейчас находится на 35-м судоремонтном заводе. Работы над ним ведутся с 2017 года. Корабль получит новые силовую установку, палубу с трамплином, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, кабельные трассы и так далее. Источник агентства ранее уточнял, что после модернизации авианосец прослужит еще 20 лет.

«Адмирал Нахимов» остается с 1999 года на ремонте на предприятии «Севмаш», которое находится в Северодвинске. Реальные работы начались на корабле в 2013 году. Глава «Севмаша» Михаил Будниченко этим летом говорил, что ходовые испытания крейсера могут начаться уже в декабре 2023-го или в мае 2024-го.