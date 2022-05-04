Красивая даже на фронте. Фельдшер из ДНР рассказала, как оказалась в полку

Фельдшер из Донецкой Народной Республики Любовь служит в гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе девятого полка. Она выглядит эффектно и ярко даже в боевых условиях: следит за прической, не забывает о косметике. Женщина рассказала «360», что это «уже привычка — оставаться красивой».

«Каждая уважающая себя женщина должна быть красивой всегда, даже в сложное время», — считает Любовь.

Каждый день, рискуя собой, она выносит с поля боя раненых и спасает им жизни. Признается, что пример ей подал отец.

«У меня служит отец. Я думаю: почему бы и мне не пойти служить, если уж он пошел, а ему сейчас 60 лет. Хотела оказывать медицинскую помощь нашим раненым — дай бог, конечно, чтобы их было меньше», — отметила фельдшер.

Дома ее ждет 10-летний сын. Мужа у Любови нет. Она отшучивается: «Не достойны!» — и не отрицает, что ухажеров у нее немало.