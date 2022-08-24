Кошкин высказался о предложении Шойгу по усилению ШОС

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин обсудил с РИА ФАН предложение министра обороны России Сергея Шойгу нарастить боевой потенциал ШОС по линии механизмов обмена информацией в сфере военной безопасности.

Среди основных направлений работы Шойгу выделил борьбу с беспилотниками, информационную и биологическую безопасность. Также он обозначил необходимость улучшения подготовки войск за счет проведения совместных учений, отработки способов противодействия незаконным вооруженным формированиям и налаживания обмена передовым опытом.

«Три этих направления выстраданы в результате освобождения территории Украины от нацистов, то что покрывали боевики, то чем они занимались во взаимодействии с американскими военнослужащими и теми, кто субсидировал исследования», — сказал Кошкин.

По его мнению, все участники ШОС готовы воспринять опыт России в плане обеспечения безопасности многих стран мира. То есть, по словам специалиста, набирает мощь второй полюс силы, который противостоит Североатлантическому Альянсу.