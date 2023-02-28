Армия 28 февраля 2023, 08:59 Корвет «Совершенный» отработал уничтожение «вражеского» корабля в Тихом океане Корвет ТОФ «Совершенный» у берегов Приморья уничтожил корабль условного противника РИА «Новости»

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Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы на учениях в Приморье. В заливе Петра Великого он уничтожил «вражеский» корабль, сообщил ТАСС.

По легенде учения, боевые расчеты корвета обнаружили корабль условного противника, который взял курс на Россию. Нарушитель границы «применил» ракетное оружие. Корвет ответил огнем из артиллерийской установки и уничтожил цель 100-миллиметровыми снарядами.

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В Восточном военном округе по ТОФ обратили внимание, что в ходе учений личный состав корабля отработал весь комплекс действий по противовоздушной обороне с постановкой радиолокационных и электронных помех. Учения провели в рамках плана боевой подготовки флота.

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Ранее в рамках учений в Тихом океане развернули корабли Тихоокеанского флота России. Экипажи военных судов отработали уничтожение авиационной группы условного противника. Они нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам противника.